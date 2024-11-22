У Кременеці на Тернопільщині відкрили пам’ятник Герою України полковнику Сергію Лі

Меморіальний комплекс встановлено на вулиці, яку в листопаді 2023 року перейменували на його честь. На урочисту подію прийшли рідні, побратими та всі, хто знав полковника Лі.

Дружина загиблого бійця разом із побратимами взяла участь у відкритті пам’ятника. За її словами, розробкою проєкту займалися архітектор Орест Скоп і скульптор Роман Кікта зі Львова.

Проєкт став результатом довготривалої роботи, де кожна деталь відображає характер і душевний стан Героя. Встановлений він за кошти Людмили Лі та меценатів.

Довідково:

Полковник Сергій Лі проходив службу на посаді заступника командира 85 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у формуванні батальйону і згодом вибув разом з особовим складом в район виконання бойових завдань на Запорізький напрямок. У липні 2023 полковник Лі отримав перше поранення, тоді життя йому врятував шолом. Але відмовившись від госпіталізації за короткий проміжок часу вирушив до своїх побратимів на нульові позиції. Йому всі довіряли, бо знали, що з полковником Лі на псевдо «Брюс» все буде злагоджено та надійно.

Офіцер з великим серцем, бойовим досвідом та багажем знань, «батько» як його називали солдати, жив вірою в українську перемогу, робив все для неї, говорив що не може бути інакше. Завжди був чесною, надійною, справедливою, високоосвіченою та щирою людиною. Зразковий, відповідальний військовослужбовець, лідер для підлеглих, опора для побратимів.

Сергій Георгійович Лі 1964 року народження. У 17 років вступив у Сумське військове артилерійське училище. Згодом завершив Київський університет оборони України. Пройшов усі військові щаблі на офіцерських посадах. Один із перших випускників військової академії України, випускник академії Генерального штабу України.

У 1998 році очолив ракетну бригаду у Білокриниці що біля Кременця. Отримав звання полковника у 2014 році. До повномасштабного російського вторгнення перебував на пенсії, займався підприємницькою діяльністю.

Загинув 9 жовтня 2023 року під час стрілецького бою. Поховали його на кладовищі в селі Великі Млинівці.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” з наданням ордена “Золота Зірка” полковнику Сергію Лі (посмертно). Відповідний указ опублікували на сайті президента 15 липня 2024 року.

Вічна Слава та пам’ять Герою! Назавжди в наших серцях.