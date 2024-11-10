За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00.

Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували. Улікарні в результаті харчового отруєння грибами ще 1 листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статті 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Триває слідство.