За 10 місяців платники податків Тернопільщини отримали понад 91 тис. адміністративних послуг

Упродовж січня-жовтня 2024 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 91310адміністративних послуг. Це на 8999 послуг більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Варто зазначити, що понад 71% наданих послуг припадає на працівників ДПІ та управління податкових сервісів. Так, вони за 10 місяців надали платникам майже 62 тис. адмінпослуг.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 37325 фізичним особам (41%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана майже 16767 фізичним особам(18,4%), витягів з реєстру платників єдиного податку – 7927(8,7%), реєстрації платників єдиного податку – 5152 (5,6%).