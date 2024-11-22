Воїн з Тернопільщини Павло Савка назавжди повернувся додому

21 листопада жителі Чортківської громади на колінах зустріли тіло померлого воїна Савки Павла (25.12.1970 – 19.11.2024) на подвір’ї Собору верховних Апостолів Петра і Павла. Повідомляють у міській раді.

До війни Павло працював будівельником, майстром, різноробочим. Мав направду золоті руки, брався за будь-яку роботу, часто залюбки допомагав рідному селу.

Його призвали на військову службу ще у 2023 році. Пройшов навчання у Кам’янці-Подільському, згодом Павла перевели служити на Вінничину. Чоловік хоч і не був у гарячих точках, але сумлінно та відповідально виконував свою роботу у тилових частинах, частинах забезпечення тощо.

Згодом у Павла загострились проблеми зі здоров’ям. 19 листопада помер у Козятинській лікарні, маючи діагноз гострий гнійний менінгіт та церебральну кому.

У воїна залишились донька та син.

Похорон відбудеться у п’ятницю, 22 листопада, о 12 год. у с. Росохач.