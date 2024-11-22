У Тернополі стартувала 20-та ювілейна благодійна акція «Миколай про тебе не забуде», яка з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка проводиться вже два десятиліття. Цього року в рамках акції подарунки отримають понад 1000 дітей, які особливо потребують уваги та підтримки в цей складний час війни.

Акція має на меті принести радість і надію дітям, які з різних причин залишаються поза увагою. Для того, щоб долучитися до доброї справи, усі бажаючі можуть допомогти різними способами. Зокрема, у Тернополі розпочала свою роботу Фабрика Святого Миколая, яка цього року змінила свою локацію і тепер знаходиться за адресою: Площа Героїв Євромайдану, 4, у приміщенні «Центру Науки Тернополя». Тут можна приносити подарунки для дітей та інші необхідні речі.

Тернополяни можуть стати помічниками Святого Миколая, виконуючи кілька простих кроків:

Принести на Фабрику Святого Миколая або до греко-католицьких храмів міста іграшки в індивідуальному пакуванні, канцтовари, настільні ігри, книги, солодощі, засоби особистої гігієни та інші необхідні подарунки для дітей.

Пожертвувати кошти для закупівлі складників до подарунків, щоб забезпечити кожного малюка корисними та приємними сюрпризами.

Придбати символічні пряники, які продаватимуться в неділю в храмах УГКЦ. Усі кошти з їх продажу будуть направлені на придбання подарунків для дітей.

Стати волонтером або водієм, який буде допомагати з розвезенням подарунків до адресатів.

Акція організована Комісією у справах молоді Тернопільсько-Зборівської єпархії спільно з молодіжними організаціями міста. Тож кожен тернополянин може долучитися до цієї важливої справи та допомогти подарувати дітям святкову атмосферу і відчуття підтримки.

З питань участі в акції можна звертатися за телефоном (068) 242 09 89 або через соціальні мережі на інстаграм-сторінці mykolaj.ternopil.