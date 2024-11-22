Тернополяни можуть стати помічниками Святого Миколая
У Тернополі стартувала 20-та ювілейна благодійна акція «Миколай про тебе не забуде», яка з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка проводиться вже два десятиліття. Цього року в рамках акції подарунки отримають понад 1000 дітей, які особливо потребують уваги та підтримки в цей складний час війни.
Акція має на меті принести радість і надію дітям, які з різних причин залишаються поза увагою. Для того, щоб долучитися до доброї справи, усі бажаючі можуть допомогти різними способами. Зокрема, у Тернополі розпочала свою роботу Фабрика Святого Миколая, яка цього року змінила свою локацію і тепер знаходиться за адресою: Площа Героїв Євромайдану, 4, у приміщенні «Центру Науки Тернополя». Тут можна приносити подарунки для дітей та інші необхідні речі.
Тернополяни можуть стати помічниками Святого Миколая, виконуючи кілька простих кроків:
- Принести на Фабрику Святого Миколая або до греко-католицьких храмів міста іграшки в індивідуальному пакуванні, канцтовари, настільні ігри, книги, солодощі, засоби особистої гігієни та інші необхідні подарунки для дітей.
- Пожертвувати кошти для закупівлі складників до подарунків, щоб забезпечити кожного малюка корисними та приємними сюрпризами.
- Придбати символічні пряники, які продаватимуться в неділю в храмах УГКЦ. Усі кошти з їх продажу будуть направлені на придбання подарунків для дітей.
- Стати волонтером або водієм, який буде допомагати з розвезенням подарунків до адресатів.
Акція організована Комісією у справах молоді Тернопільсько-Зборівської єпархії спільно з молодіжними організаціями міста. Тож кожен тернополянин може долучитися до цієї важливої справи та допомогти подарувати дітям святкову атмосферу і відчуття підтримки.
З питань участі в акції можна звертатися за телефоном (068) 242 09 89 або через соціальні мережі на інстаграм-сторінці mykolaj.ternopil.