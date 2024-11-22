Хвилина мовчання на честь Богдана ПОКІТКА

“Неможливо пригадати його без усмішки” – так згадують друзі 33-річного Богдана ПОКІТКА, який загинув 16 лютого 2023 року під Роздолівкою на Донеччині.

Уродженець Тернополя, випускник Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, Богдан був справжнім митцем життя. Музика, поезія, театр, футбол – у кожну справу він вкладав частинку своєї багатогранної душі.

Побратими з гірсько-штурмового відділення пам’ятають Богдана як невичерпного оптиміста, який завжди випромінював життєрадісність. При цьому він залишався напрочуд скромним, ніколи не хизувався своїми талантами.

За відвагу і героїзм Богдан ПОКІТКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Богдан залишив маму Ольгу Богданівну та брата Михайла. Його поховали на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради