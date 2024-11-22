Агрономія, геодезія, бджолярство – актуальні можливості навчання у сфері сільського господарства за сприяння служби зайнятості Тернопільщини
На підставі ваучера на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту. можна пройти навчання за спеціальностями:
- «Агрономія»,
- «Геодезія та землеустрій»,
- «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
чи освоїти професії:
- бджоляр,
- налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів,
- слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»,
- плодоовочівник,
- робітник фермерського господарства.
Фінансування за ваучером – до 30 тис. 280 грн.
Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України.
Зареєстровані безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можуть здобути професії:
- фермер,
- бджоляр,
- робітник зеленого будівництва,
- квітникар,
- виноградар,
- плодоовочівник,
- рибовод,
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.
У рамках експериментального проєкту ці професії можуть безоплатно здобути також зайняті та незайняті (не зареєстровані як безробітні) учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни.
Тривалість курсів – 3-6 місяців. Форма навчання – онлайн, денна або змішана. ЦПТО – це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання.
За спрямуванням служби зайнятості професії с/г сфери можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є Храпливого НУБіП України, Чортківському ВПУ, у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання 3,5-5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.
За детальнішою інформацією звернися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Тернопільський ОЦЗ за тел. 0635765756.