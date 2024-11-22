Агрономія, геодезія, бджолярство – актуальні можливості навчання у сфері сільського господарства за сприяння служби зайнятості Тернопільщини

На підставі ваучера на оплату навчання , що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту. можна пройти навчання за спеціальностями :

«Агрономія»,

«Геодезія та землеустрій»,

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

чи освоїти професії :

бджоляр,

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів,

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»,

плодоовочівник,

робітник фермерського господарства.

Фінансування за ваучером – до 30 тис. 280 грн.

Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України.

Зареєстровані безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можуть здобути професії:

фермер,

бджоляр,

робітник зеленого будівництва,

квітникар,

виноградар,

плодоовочівник,

рибовод,

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

У рамках експериментального проєкту ці професії можуть безоплатно здобути також зайняті та незайняті ( не зареєстровані як безробітні ) учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни .

Тривалість курсів – 3-6 місяців. Форма навчання – онлайн, денна або змішана. ЦПТО – це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання.

За спрямуванням служби зайнятості професії с/г сфери можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є Храпливого НУБіП України, Чортківському ВПУ, у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання 3,5-5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.