Оцинкованная сетка – это металлическое изделие, для изготовления которого использовалась стальная проволока и оцинкованное покрытие. Благодаря этому отличается стойкостью к агрессивной среде, изделие максимально надежное, прочное и долговечное. Материал не боится коррозии и повышенных температур, не подвергается ржавчине, выдерживает высокую влажность. В статье мы расскажем о преимуществах и сферах применения такого материала.

Преимущества оцинкованной сетки:

Коррозийная устойчивость: Оцинкованные сетки https://ukrstarline.ua/ru/ocinkovannyj-metalloprokat/ocinkovannaya-setka гарантируют максимально надежную защиту от ржавчины и коррозии, не бояться повышенной влажности.

Прочность: Материал отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям, выдерживает значительные нагрузки и экстремальные условия. Сетка стойкая к деформированиям, возникновению трещин и неровностей.

Универсальность: За счет разнообразия размера ячеек, сетка оптимальна для различных сфер деятельности.

Длительный срок службы: Цинковое покрытие позволяет продолжительный термин сохранять изначальные характеристики даже под негативным воздействием агрессивной среды.

Простой и легкий монтаж: Сетку просто монтировать и обрабатывать, что существенно упрощает ее применение в разнообразных проектах.

Экономичность: Благодаря демократичной цене оцинкованная сетка доступна каждому, при этом способна решить любые задачи независимо от их сложности.

Преимуществ у оцинкованной сетки множество, она всегда актуальна, популярна и востребована.

Сферы использования оцинкованных сеток

Оцинкованные сетки оптимальны для различных видов промышленности за счет своих выдающихся особенностей и характеристик.

Строительство

Материал предназначен укреплять различные конструкции, в том числе бетонные блоки и кирпичные кладки. Оптимален при изготовлении заборов и ограждений, служащих защитой окружающей территории.

Транспортная индустрия

Сетки оцинкованные используются при возведении каркасов, служат защитой от деформаций, появления разрушений и трещин. Из них производят защитные барьеры, ограждения, даже железнодорожные пути.

Сельское хозяйство

Сетки оцинкованные подходят для изготовления вольеров и клеток для животных. Из них производят обшивку для трубопровода.

Садоводство

Из оцинкованных сеток изготавливают теплицы, каркасы, ограждения и даже оранжереи.

Заключение

Оцинкованные сетки максимально прочные, надежные и долговечные. Они подходят для различных видов промышленности, способны решать задачи независимо от их сложности, стойкие к повышенным температурам, высокой влажности, большим нагрузкам, не боятся коррозии и агрессивной среды. Благодаря небольшому диаметру ячеек существенно повышается прочность изготовленных изделий. Материал не деформируется, не трескается и не разрушается. Он способен выдержать ультрафиолетовые лучи, за счет чего может использоваться на открытом воздухе.