Двоє дітей у важкому стані, – поліція взялась за сімʼю в якій семеро дітей потруїлися грибами

Уся родина з міста Копичинці потрапила до лікарні. Серед потерпілих – семеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, а також їхня матір, її співмешканець та його неповнолітня родичка.

Стан трирічної дівчинки та її семирічної сестри вкрай важкий. У решти потерпілих – середньої тяжкості. За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги, працівники Чортківського районного управління поліції та рятувальники.

У ході перевірки стало відомо, що співмешканець матері ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів. Їла уся сім’я. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але матір намагалася самостійно лікувати їх.

За допомогою до фахівців звернулася лише 30 жовтня близько 15:00. Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де трирічну дитину вже прооперували. Ще сімох – до Києва. Співмешканець у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.