За даним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– 137 (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю);

– 151 (незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад);

– 153 (сексуальне насильство);

– 364 (зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби).

За нашої інормацією, йдеться мова про один з закладів у Підволочиській громаді.