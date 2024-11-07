15:23 | 7.11.2024
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На Тернопільщині знущалися над дітьми, зокрема, вчиняла сексуальне насильство

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Розпочато розслідування за фактами насильницьких дій в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільщини, повідомлє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
 За результатами моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині виявлено факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу. 

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко взяв це розслідування кримінальних проваджень на особистий контроль.

За його словами йдеться про важкі злочини, вчинені щодо дітей, зокрема, сексуальне насильство. Розслідування буде обʼєктивним, обіцяє він.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– 137 (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю);

– 151 (незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад);

– 153 (сексуальне насильство);

– 364 (зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби).

За нашої інормацією, йдеться мова про один з закладів у Підволочиській громаді.

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