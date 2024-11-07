На Тернопільщині знущалися над дітьми, зокрема, вчиняла сексуальне насильство
За даним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:
– 137 (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю);
– 151 (незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад);
– 153 (сексуальне насильство);
– 364 (зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби).
За нашої інормацією, йдеться мова про один з закладів у Підволочиській громаді.