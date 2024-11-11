На Тернопільщину знову надійшла сумна звістка – загинув Олександр Лазуренко

На щиті до рідної домівки повертається воїн Лазуренко Олександр Вікторович (14.02.1976 р.н.). Повідомляють у Великоберезовицькій громаді. Герой проживав у селі Петриків.

Зустріч тіла загиблого воїна відбудеться у селі Петриків 12 листопада близько 12:15 біля єврейського меморіалу (вул. Тернопільська) і далі траурний кортеж відправиться до будинку де проживав Олександр, що на вул. Лесі Українки, 29А. Просимо жителів вийти до дороги та віддати останню шану полеглому воїну.

Панахида відбудеться завтра, 12 листопада о 19:00 годині.

Похорон розпочнеться у середу, 13 листопада об 11:00 годині.

Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо співчуття усім рідним та близьким загиблого Олександра Лазуренка. Вічна пам’ять та шана полеглому воїну!