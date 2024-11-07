Тернопільська влада заборонила дружині померлого воїна поховати чоловіка на Пантеоні Героїв

Про це в мережі Фейсбук пише позаштатний радник начальника Тернопільської ОВА та один з керівників Офісу ветеранів при Тернопільській обласній державній адміністрації Юрій Човган.

анове депутати Тернопільської міської ради, пане голово міста, я не думав, що на третій рік повномасштабної війни можна ділити загиблих військових на своїх і чужих. Що можна ділити на того, хто загинув на полі бою і на того хто так само загинув але від ран. Що на Пантеоні Героїв можна ховати лише тернополян і лише тих, хто мав реєстрацію і лише тих хто загинув на полі бою. А решта вони не вас захищали? Ви хоч уявляєте, що було би з Тернополем якби не вони? Що було би з вами і вашими родинами? До мене в офіс ветеранів звернулася родина військового який помер в нашій міській лікарні. Помер через рік після поранення, так і не зміг вилікуватися. Він 9 років прожив в Тернополі, не реєструвався по якихось причинах. І тепер його не поховають на Пантеоні Героїв? Ви серйозно? Тому що в положенні так прописано?? Так поміняйте положення.

Як коментує допис Надія Левицька, хлопцеві було лише 31 рік.

Дружина відчуває зараз себе непотребом. Був мобілізований ТЦК області. Є довідка з ЖЕКу про фактичне місце проживання. Військомат для чину поховання сказав самостійно придбати військову форму. Всю іншу ритуальну атрибутику виходить що теж. І тут справа не у витратах а у повазі. УБД – шматок картону. Світлої пам’яті захиснику Миколі.