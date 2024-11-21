У Тернополі маршрутка на пішохідному переході збила чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в обласному центрі 21 листопада. На місці події працювали слідчі.

Тілесні ушкодження отримав хлопець 2001 року народження. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса «Богдан» повертав з вулиці 15 квітня на вулицю Київську. В межах регульованого пішохідного переходу йшов хлопець, на якого й допустив наїзд водій громадського транспорту.

23-річного хлопця доправили до медзакладу.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статті 286 ККУ. Триває слідство.