23:48 | 21.11.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі маршрутка на пішохідному переході збила чоловіка

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в обласному центрі 21 листопада. На місці події працювали слідчі.

Тілесні ушкодження отримав хлопець 2001 року народження. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса «Богдан» повертав з вулиці 15 квітня на вулицю Київську. В межах регульованого пішохідного переходу йшов хлопець, на якого й допустив наїзд водій громадського транспорту.

23-річного хлопця доправили до медзакладу.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статті 286 ККУ. Триває слідство.

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