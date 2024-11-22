Новий графік відключень світла на Тернопільщині!

Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень!

Відповідно до команди НЕК Укренерго та по узгодженні до попередньо оприлюдненого графіку вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються у наступні години:

6.00-8.00 4 черга всі споживачі

8.00-10.00 5 черга всі споживачі

9.00-12.00 6 черга всі споживачі

10.00-12.00 1 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів

12.00-13.00 1 черга всі споживачі

13.00-15.00 2 черга всі споживачі

13.00-15.00 3 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів

15.00-16.00 3 черга всі споживачі

15.00-16.00 4 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів

16.00-18.00 4 черга всі споживачі

16.00-18.00 5 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів

18.00-19.00 5 черга всі споживачі

19.00-22.00 1 черга всі споживачі

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!