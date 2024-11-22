Новий графік відключень світла на Тернопільщині!
Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень!
Відповідно до команди НЕК Укренерго та по узгодженні до попередньо оприлюдненого графіку вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються у наступні години:
6.00-8.00 4 черга всі споживачі
8.00-10.00 5 черга всі споживачі
9.00-12.00 6 черга всі споживачі
10.00-12.00 1 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів
12.00-13.00 1 черга всі споживачі
13.00-15.00 2 черга всі споживачі
13.00-15.00 3 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів
15.00-16.00 3 черга всі споживачі
15.00-16.00 4 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів
16.00-18.00 4 черга всі споживачі
16.00-18.00 5 черга попередні ОТГ Кременецького і Чортківського районів
18.00-19.00 5 черга всі споживачі
19.00-22.00 1 черга всі споживачі
Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!