Майже два роки тому, 21 грудня 2022 року, Тернопільська обласна рада прийняла історичне та фундаментальне рішення, яке підтвердило, що питання культури, виховання мистецької еліти – важливе і «на часі». Це рішення про передачу Тернопільському мистецькому фаховому коледжу імені Соломії Крушельницької будівлі на бульварі Т.Шевченка. Коледж отримав не тільки приміщення як таке, а й великий концертний зал на 500 глядачів, який є у ньому. Йдеться на сторінці навчального закладу.

Десятки років наш заклад мріяв про це і вдалося вирішити питання саме цій обласній владі, за що увесь колектив безмежно вдячний. Сотні дзвінків, привітань від випускників, а нині знаних музикантів, від представників мистецької спільноти з усіх усюд отримував у ті дні коледж – за нас раділи, бо розуміли важливість такого надбання для навчального мистецького закладу.

Практично одразу у новому приміщенні почав розвиватися потужний мистецький хаб Тернопілля. Найперше, де вдалося навести лад – це концертна зала з чудовою акустикою.

Уже з весни 2023-го зала почала приймати концерти студентів. І першим великим виступом колектив коледжу започаткував тепер уже традиційні благодійні концерти «Музика незламних» із збором коштів на ЗСУ, під час яких організовуються і благодійні ярмарки виробів учнів мистецької школи – структурного підрозділу навчального закладу. Тут представляють великій аудиторії поціновувачів музики свої таланти студенти коледжу під час великої мистецької акції «Тернопільські музичні вечори». Випускні, вручення дипломів, інші мистецькі заходи – також тут…

У нашій великій концертній залі проходять всеукраїнські конкурси, започатковані у коледжі: Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької, фортепіанний конкурс «На батьківщині Василя Барвінського», конкурс «Творчість юних» тощо.

Тут, на сцені коледжу, вперше на Тернопіллі прозвучав яскравий твір Мартіна Палмері «Меса танго», який двічі збирав повний зал глядачів. Цей зал приймав Марину Круть і Оксану Білозір.

І поки концертна зала працює, у приміщенні поступово лагодяться господарські комунікації, потребують ремонту і аудиторії… Але усе з часом.

Це лише частинка з того, що відбувається у новому приміщенні коледжу. Чому звітуємо про ці два роки?

Бо колектив несподівано довідався, що наше приміщення планують передати в оренду управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА і що це питання мають винести на розгляд сесії Тернопільської обласної ради. Але будівля на бульварі Т.Шевченка, 17 не є просто «колишнім приміщенням телерадіокомпанії» чи безгосподарською будівлею. Це приміщення Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, і тут вирує життя.

Це перше.

І друге. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2023 №245-л навчальний корпус ТМФК імені Соломії Крушельницької за адресою м.Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, будинок 17 внесено до Єдиної державної бази з питань освіти до переліку об’єктів матеріально-технічної бази закладу для провадження освітньої діяльності.

А чинне законодавство забороняє використання майна комунального закладу освіти, яким є ТМФК ім. Соломії Крушельницької, для провадження видів діяльності, які не передбачені освітніми законами, в тому числі надання в оренду цього майна.

Колектив розуміє суть проблеми з приміщенням для управління, з величезною повагою ставиться до захисників та захисниць нашої держави, до ветеранів війни та сподівається, що це питання буде вирішено без шкоди для освітнього процесу у коледжі.