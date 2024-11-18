У Тернополі відбудеться захід «GoGreen Ternopil: Творча Подорож»

22 листопада у новому бізнес-просторі «Open Space Ternopil» у рамках програми ПРООН «Мери за економічне зростання» відбудеться захід «GoGreen Ternopil: Творча Подорож». Цей захід є частиною відкриття нового Екохабу в Тернополі.

Захід стане важливою платформою для місцевих партнерів з муніципалітету, щоб продемонструвати результати своїх зусиль у зеленій трансформації громадських просторів. Цей сегмент дозволить місцевим органам влади та зацікавленим сторонам представити свої досягнення, поділитися отриманим досвідом та провести діалог із громадою та іншими учасниками щодо майбутнього зелених ініціатив у регіоні. Підкреслюючи свою роботу та сприяючи співпраці, місцеві партнери можуть зміцнити зв’язки з громадою, заохотити активнішу участь громадськості та надихнути на нові ідеї для подальших екологічних та соціальних поліпшень. Цей діалог також стане можливістю узгодити майбутні ініціативи з потребами та очікуваннями громади, забезпечуючи сталість та значущі результати.

Цільова аудиторія заходу – представники місцевих органів влади, громадські організації, місцевий бізнес, а також активні громадяни й молодь, зацікавлені у сталому розвитку. Це важлива можливість для місцевих партнерів представити свої досягнення у зеленій трансформації громадських просторів і обговорити плани на майбутнє.

Запрошуємо зареєструватися для участі за посиланням.

Програму заходу можна переглянути тут.

Довідково. Захід спрямований на спільну розробку стратегії або дорожньої карти для сталого розвитку зелених трансформаційних хабів, визначення ключових напрямків роботи та можливостей для партнерства. Учасники отримають огляд методів залучення коштів із практичними порадами для НУО та громадських груп, особливо в регіонах, таких як Тернопіль, які можуть не бути основними цілями для міжнародного фінансування. Крім того, захід сприятиме практичному навчанню у сфері зеленої трансформації, залучаючи потенційне партнерство з ініціативою GIZ «ToloCar», з особливим акцентом на участі молодих жінок і дівчат у мобільних ремісничих лабораторіях для підтримки гендерної інклюзивності.