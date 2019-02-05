Руслан Кошулинський розпочав виборчі перегони з порушень у Тернополі

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували в обласному та кількох районних центрах Тернопільської області ймовірні порушення щодо ведення передвиборчої агітації зареєстрованих кандидатів на пост президента України. Про це вони повідомили у правоохоронні органи.

31 січня, під час моніторингу агітаційних матеріалів кандидатів у Президенти по вулиці Соломії Крушельницької у місті Тернополі, спостерігач ОПОРИ виявив три білборди із надписом «Єдиний вибір українців Руслан Кошулинський» без вихідних відомостей. Оскільки цей факт є ймовірним порушенням Закону України «Про вибори Президента України», представник ОПОРИ склав відповідну заяву та разом із фотодоказами відніс у Тернопільський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області. Повідомлення про те, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливе порушення також розміщене на офіційному сайті Нацполіції.

1 лютого спостерігачка ОПОРИ на центральній вулиці міста Монастириська виявила білборд із зображенням зареєстрованого кандидата Руслана Кошулинського без вихідних даних. Агітаційна продукція не відповідала вимогам ЗУ «Про вибори Президента України», тому вона викликала поліцію для з’ясування обставин.

Далі представниця ОПОРИ разом із працівниками патрульної поліції здійснили об’їзд містом та моніторинг інших друкованих матеріалів передвиборчої агітації. Спільно було зафіксовано ще два рекламні щити із зображенням Руслана Кошулинського, а також 2 банери з написом «Андрій Садовий», в усіх випадках – без вихідних відомостей. Також вона написала пояснення про виявлені випадки у Монастириському відділені поліції ГУНП в Тернопільській області.

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