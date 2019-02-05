На Тернопільщині «лоб в лоб» зіткнулись дві іномарки

5 лютого, близько 21.00 годин, в с. В. Гаї Тернопільського району, поряд з птахофабрикою, відбулося лобове зіткнення автомобілів «Citroën Berlingo» та «Renault Kangoo».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги, з діагнозом: «Струс головного мозку, ссадна лобної ділянки голови, травми нижніх кінцівок», госпіталізовано водія автомобіля «Citroën Berlingo» 42-річну жительку м.Тернопіль.

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