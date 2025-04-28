Тернопільщина: проведення масових заходів лише за письмовим погодженням

❗️Змінено порядок проведення масових заходів на території Тернопільської області в умовах воєнного стану

☝️Відповідне рішення ухвалила рада оборони Тернопільської області.

✅Проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів в умовах воєнного стану на території Тернопільської області має здійснюватися виключно з дотриманням обмежень правового режиму воєнного стану та заходів безпеки за умови попереднього письмового погодження з відповідними виконавчими органами міських, селищних та сільських рад на території яких планується масовий захід.

📌Відповідальний за проведення масового заходу направляє не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення повідомлення із зазначенням дати проведення, часу початку і тривалості, мети, місця або маршруту проведення, інформації про організаторів та орієнтовної кількості учасників, специфіки проведення масового заходу, інформації щодо наявності укриттів поблизу.

🤝Просимо усіх відповідально віднестися до виконання зазначеного порядку під час проведення масових заходів задля безпеки жителів Тернопільщини.