На Тернопільщині зростає захворюваність на ГРВІ: найбільше хворіють діти

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив результати епідеміологічного моніторингу за грипом, гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та COVID-19 станом на 12 травня 2025 року.

Загальна захворюваність за останній тиждень становила 279,2 випадки на 100 тисяч населення — це на 7,7% нижче від епідемічного порогу. Таким чином, рівень інтенсивності захворюваності відповідає передепідемічному.

Протягом тижня (з 5 до 11 травня) в області захворіло 2844 особи, що на 15,3% більше, ніж попереднього тижня (2467 випадків). Суттєво зросла кількість хворих серед дітей — 1659 осіб, що становить 58,3% від загального числа захворілих. Із них 1018 — школярі (61,4% від усіх хворих дітей). Порівняно з попереднім тижнем кількість випадків серед дітей зросла на 24,8%, а серед школярів — на 22,9%.

Госпіталізовано 94 особи, з них 44 дитини (46,8%). Це на 6,8% більше, ніж тижнем раніше.

Зафіксовано 1 випадок COVID-19 серед дорослого населення — це 0,04% від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Летальних випадків від грипу чи коронавірусу в області не зафіксовано.

Протягом тижня у вірусологічній лабораторії обласного центру було обстежено 34 особи методом ПЛР на наявність вірусу SARS-CoV-2 — усі результати виявилися негативними.

Фахівці нагадують про необхідність дотримання профілактичних заходів, особливо у період зростання захворюваності серед дітей.