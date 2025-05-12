Збараж хоче повернути контроль над ключовими об’єктами: став і стадіон можуть отримати нове життя
Стадіон «Колос» і міський став — серед головних об’єктів, які можуть дати новий імпульс розвитку Збаразької громади. Проте сьогодні вони залишаються поза юрисдикцією міста, оскільки землі під ними перебувають у державній власності та входять до території Національного заповідника «Замки Тернопілля».
Це унеможливлює будь-яке капіталовкладення з боку громади, обмежує потенціал модернізації та залучення інвесторів.
Передача цих об’єктів у комунальну власність дозволить:
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Розвивати спортивну інфраструктуру на базі стадіону «Колос»;
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Облаштувати сучасну зону дозвілля біля міського ставу;
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Створити майданчик для культурних подій і фестивалів;
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Активізувати туризм та місцеву економіку;
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Надати громаді реальний контроль над плануванням розвитку територій.
Рішення про передачу земель перебуває у компетенції Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Саме це питання було серед ключових тем під час візиту начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди до Збаража. Він обговорив його з міським головою Романом Полікровським та директором Національного заповідника Анатолієм Маціпурою.
Ще одним критично важливим кроком, на якому наголошували учасники зустрічі, є ухвалення історико-архітектурного опорного плану міста. Цей документ визначає, що і де можна будувати, реставрувати чи змінювати, і без нього:
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Неможливо залучити серйозного інвестора;
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Будь-який проєкт може потонути в процедурних узгодженнях.
«Сильна громада — це не лише про ресурси, а про бачення і порядок. Маєш землю — маєш відповідальність. Маєш план — можеш розвивати. Збараж не повинен чекати — він має діяти», — наголосив начальник ОВА В’ячеслав Негода.
Він також висловив сподівання, що Міністерство культури ухвалить рішення на користь Збаразької громади.
Сьогодні громада стоїть перед важливим вибором: перетворити потенціал на реальні зміни, або залишити стратегічні об’єкти заблокованими бюрократично. Рішення — за відповідальними інституціями. Дія — за громадою.