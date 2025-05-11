16:59 | 11.05.2025
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Новини Тернополя 

Ветерани мають право на безоплатні стоматологічні послуги!

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Отримати комплексну стоматологічну допомогу безоплатно в межах Програми медичних гарантій можуть:

– учасники бойових дій;

– ветерани війни;
– особи з інвалідністю внаслідок війни;
– військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Послуга надається за наявності направлення лікаря-стоматолога, а також — заяви в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше)  з наданням копій та з пред’явленням оригіналів наступних документів:

– паспорт громадянина України;

– облікова картка платника податків;

– посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни

– посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Усі деталі щодо переліку необхідних документів, послуг та законтрактованих медичних закладів можна знайти на сайті НСЗУ. У разі виникнення додаткових питань, можна звернутися до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

 

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