Ветерани мають право на безоплатні стоматологічні послуги!

Отримати комплексну стоматологічну допомогу безоплатно в межах Програми медичних гарантій можуть:



– учасники бойових дій;

– ветерани війни;

– особи з інвалідністю внаслідок війни;

– військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.





Послуга надається за наявності направлення лікаря-стоматолога, а також — заяви в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше) з наданням копій та з пред’явленням оригіналів наступних документів:





– паспорт громадянина України;

– облікова картка платника податків;

– посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни

– посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).



Усі деталі щодо переліку необхідних документів, послуг та законтрактованих медичних закладів можна знайти на сайті НСЗУ. У разі виникнення додаткових питань, можна звернутися до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.