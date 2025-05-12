89 років генію: Іван Марчук — художник, якого визнав світ

12 травня 2025 року Івану Марчуку виповнюється 89 років — це не просто дата, а нагода вшанувати одного з найвидатніших українських художників сучасності, чия творчість здобула визнання в усьому світі.

Біографія: шлях від села до світового визнання

Іван Степанович Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині в родині ткача. Після навчання у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша та Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва, він у 1965 році переїхав до Києва, де розпочав свій творчий шлях.

У радянські часи його мистецтво не визнавали, а сам художник перебував під наглядом КДБ. Лише в 1988 році його прийняли до Спілки художників СРСР. У 1989 році Марчук емігрував, проживав у Австралії, Канаді та США, де його творчість отримала міжнародне визнання. Після подій 11 вересня 2001 року він повернувся до України, де продовжує творити у своїй майстерні в Києві.

Творчість і техніка: пльонтанізм

Марчук створив близько 5000 робіт, які поділяються на 12 циклів, серед яких: «Голос моєї душі», «Пейзаж», «Шевченкіана», «Цвітіння», «Біла планета» та інші. Вікіпедія+1СУРМА+1

Особливою є його авторська техніка — пльонтанізм (від українського «пльонтати» — плести), яку він започаткував у 1972 році. Ця техніка полягає у нанесенні фарби тонкими кольоровими лініями, що переплітаються під різними кутами, створюючи ефект об’ємності та світіння. Через складність виконання ця техніка практично не підлягає повторенню

Визнання і нагороди

Іван Марчук — єдиний українець, включений до рейтингу «100 геніїв сучасності», складеного британською газетою The Daily Telegraph у 2007 році.

Він є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997), народним художником України (2002), кавалером Ордену Свободи (2016) та Ордену «За розвиток світового мистецтва» І ступеня.

У 2006 році його прийняли до «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі, де він став почесним членом наукової ради академії.

Спадщина і вплив

Роботи Марчука експонувалися у понад 150 персональних та 50 колективних виставках на п’яти континентах. Його полотна зберігаються в музеях та приватних колекціях по всьому світу.

У 2022 році було анонсовано створення музею Івана Марчука в Києві, що стане ще одним свідченням його внеску в українське та світове мистецтво.

Іван Марчук — це не просто художник, а символ незламного духу, творчої свободи та національної гідності. Його мистецтво — це голос душі, що звучить крізь час і простір.