Тернопільщина втратила захисника Михайло Бабій
09 травня 2025 року перебуваючи в КНП “Новояворівська міська лікарня” від раптової зупинки серця помер солдат БАБІЙ МИХАЙЛО ЗІНОВІЙОВИЧ, 1984 року народження, уродженець та житель
с. Олексинці Більче-Золотецької територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!