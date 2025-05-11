Тернопільщина втратила захисника Михайло Бабій

09 травня 2025 року перебуваючи в КНП “Новояворівська міська лікарня” від раптової зупинки серця помер солдат БАБІЙ МИХАЙЛО ЗІНОВІЙОВИЧ, 1984 року народження, уродженець та житель

с. Олексинці Більче-Золотецької територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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