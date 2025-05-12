15-річний мотоцикліст влаштував нічне ДТП на Тернопільщині

У ніч на 10 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на території Скалатської громади постраждали двоє підлітків. Близько 23:00 мотоцикл Lifan, за кермом якого перебував 15-річний юнак, перекинувся. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.

Як повідомили у поліції, транспортний засіб рухався без участі інших автомобілів. Внаслідок аварії травми отримали обидва учасники — водій та його пасажирка, дівчина 2005 року народження.

Юнака у важкому стані госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги до дитячої лікарні. Його супутницю доправили до нейрохірургічного відділення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. За попередньою інформацією, підліток не мав права керування транспортним засобом, що стане окремим предметом розслідування.