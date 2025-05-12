На Тернопільщині на дорозі виявили тіло чоловіка

Трагічний випадок стався уночі в селі Нагірнянка Чортківського району. Близько першої години ночі на спецлінію поліції надійшло повідомлення про виявлене на дорозі тіло людини.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. У ході першочергової перевірки правоохоронці встановили, що чоловік загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Загиблий — мешканець села Улашківці, 1986 року народження.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося встановити особу водія, який утік з місця ДТП. За кермом перебував водій автомобіля Audi Q7.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, а також вирішується питання щодо притягнення винного до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Поліція закликає учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил безпеки та не залишати місце ДТП, якщо сталася аварія.