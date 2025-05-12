Тривають численні судові процеси щодо облаштування “Пантеону Героїв”.

Про перебіг справи коротко повідомила дівчина загиблого Героя з Тернополя Віталія Дереха — Дарця Веретюк.

“Театр абсурду триває. Так виглядає «дозвілля» сімей полеглих, нам ніколи не нудно, як бачите. Сім паралельних судових процесів, бо одна сімʼя не може прийняти, що ідея нації незмірно вагоміша за особисті амбіції”, — написала жінка.

Нагадаємо, у Тернополі триває конфлікт навколо облаштування “Пантеону Героїв” на Микулинецькому кладовищі.

Родина загиблого військового Віталія Стадника подала кілька судових позовів, вимагаючи дозволу встановити індивідуальний пам’ятник на могилі сина, що суперечить загальній концепції меморіалу.

У серпні 2023 року Тернопільська міська рада затвердила проєкт “Пантеону Героїв”, який передбачає встановлення однакових пам’ятників у вигляді козацьких хрестів із білого пісковику на могилах загиблих військових.

Більшість родин погодилися з цією концепцією, однак родина Стадників виступила проти, бажаючи встановити індивідуальний пам’ятник із чорного граніту.

Попри відмову міської влади, вони самовільно розпочали встановлення пам’ятника, який згодом демонтували працівники КП “Ритуальна служба”.

Родина Стадників подала кілька позовів до суду з вимогою дозволити встановлення індивідуального пам’ятника.

У жовтні 2024 року Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову, визнавши дії “Ритуальної служби” законними.

Суд зазначив, що встановлення індивідуального пам’ятника суперечить затвердженій концепції “Пантеону Героїв”.

Дарця Веретюк, ініціаторка проєкту та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха, висловила підтримку рішенню суду.

Вона наголосила на важливості єдності та рівності у вшануванні пам’яті загиблих військових.

За її словами, встановлення однакових пам’ятників символізує спільну жертву та героїзм усіх полеглих захисників.

Наразі родина Стадників продовжує оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.

Конфлікт навколо “Пантеону Героїв” залишається предметом громадського обговорення, піднімаючи питання про баланс між індивідуальним вшануванням та колективною пам’яттю.