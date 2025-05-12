За кожного з нас загинув захисник Олександр Камінський з Тернопільщини

Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози…

Вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості України 11 травня 2025 року в н.п. Садовод Харківської області загинув молодший сержант КАМІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ,1981 року народження, уродженець та житель с. Козаччина Борщівської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

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