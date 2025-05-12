Хвилина мовчання на честь Вячеслава ФІЯЛКИ

Вячеслав ФІЯЛКА був людиною, яка завжди відгукувалась на потреби інших. Радіотехнік за освітою, він працював у різних компаніях Тернополя, але його серце належало громадській діяльності та волонтерству.

Народжений у вересні 1974 року, він виріс у Тернополі, закінчив місцевий технікум радіоелектронного приладобудування. Після строкової служби в 1993-1994 роках повернувся до мирного життя, але завжди залишався небайдужим до долі України.

Коли країна потребувала захисників, 49-річний Вячеслав у листопаді 2023 року добровільно став до лав прикордонників. Пройшовши підготовку як навідник бойових машин, він служив у прикордонній комендатурі швидкого реагування “Шквал”.

3 червня 2024 року біля населеного пункту Тихе на Харківщині Вячеслав загинув від несумісних із життям поранень, захищаючи кордони України.

За свій подвиг він посмертно удостоєний звання Почесного громадянина Тернополя та Тернопільської області.

В глибокій скороботі залишились рідні Героя.