10:31 | 12.05.2025
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Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Іван Тимків з Тернопільщини

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7 травня загинув  молодший сержант Іван Тимків, 1991 р.н. із села Олишківці, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
🇺🇦🙏💔Служив старшим техніком мінометної батареї. Ворожий обстріл обірвав життя захисника в районі населеного пункту Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.
💔🙏😢Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай всемилостивий Господь допоможе пережити цю невимовну втрату.
🚔🇺🇦🙏Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, відбудеться у збаразькому Сквері Героїв завтра, у понеділок, 12 травня, о 13 годині.
🚔🇺🇦🙏 Далі колона попрямує до рідної оселі загиблого – в Олишківці і до сільського храму Святого Духа.
✝️🇺🇦Чин похорону – у вівторок,13 травня, об 11 годині.
🙏💔😢Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

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