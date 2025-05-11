На війні загинув молодий захисник Іван Тимків з Тернопільщини

7 травня загинув молодший сержант Іван Тимків, 1991 р.н. із села Олишківці, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

Служив старшим техніком мінометної батареї. Ворожий обстріл обірвав життя захисника в районі населеного пункту Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай всемилостивий Господь допоможе пережити цю невимовну втрату.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, відбудеться у збаразькому Сквері Героїв завтра, у понеділок, 12 травня, о 13 годині.

Далі колона попрямує до рідної оселі загиблого – в Олишківці і до сільського храму Святого Духа.

Чин похорону – у вівторок,13 травня, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

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