10:31 | 12.05.2025
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Навіки залишився в строю захисників України Євген Бартків з Тернопільщини

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Навіки залишився в строю захисників України Бартків Євген Євгенович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 46-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Євген вважався зниклим безвісти з 29 серпня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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