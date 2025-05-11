Навіки залишився в строю захисників України Євген Бартків з Тернопільщини

Навіки залишився в строю захисників України Бартків Євген Євгенович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 46-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Євген вважався зниклим безвісти з 29 серпня 2024 року.



Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!