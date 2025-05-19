Хвилина мовчання на честь Андрія ВОЛИНЯКА

Андрій ВОЛИНЯК був люблячим батьком, який мріяв бачити, як ростуть його діти – син Максим і донька Каріна. Народжений у селі Добромірка на Збаражчині, він здобув професію зварювальника і будував своє життя в Тернополі разом із дружиною Світланою.

Коли почалася повномасштабна війна, 38-річний Андрій не вагався – отримавши повістку, одразу пішов захищати Україну. Як водій та радіо-телефоніст стрілецької роти, він виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

“Своїм обов’язком він вважав боротись за нашу Україну”, – згадує дружина Світлана, яка тепер сама виховує їхніх дітей.

17 липня 2023 року Андрій загинув під час бойового завдання біля смт. Ямпіль на Донеччині. Його поховали в рідному селі, де він колись зростав і мріяв про майбутнє.

За мужність і самопожертву Андрію ВОЛИНЯКУ посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки Олександра Євгенівна та Ярослав Григорович, дружина, донька та син.