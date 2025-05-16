18:04 | 16.05.2025
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Захисник Олег Дундій з Тернопільщини, який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим

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Олег Дундій 1973 р.н., який вважався зниклим безвісти на російсько-українській війні, визнаний загиблим 16 травня 2025 року. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

💔😢Сьогодні виповнюється два роки з того дня, коли під час бою на Харківщині його життя обірвав російський окупант.

🇺🇦Наш захисник служив командиром бойової машини-командиром відділення механізованого взводу.

💔😢Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Олега. Нехай Господь допомагає зцілювати їхні душевні рани від цієї непоправної втрати.

✝️🙏Прощання із воїном відбудеться у Сквері Героїв завтра, 17 травня, о 15 годині.

Після спільної молитви траурний кортеж поїде до Тернополя, де в Домі Печалі о 19 годині відбудеться парастас, а наступного дня

– у неділю, 18 травня, об 11 годині – чин похорону.

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