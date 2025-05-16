Захисник Олег Дундій з Тернопільщини, який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим

Олег Дундій 1973 р.н., який вважався зниклим безвісти на російсько-українській війні, визнаний загиблим 16 травня 2025 року. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

Сьогодні виповнюється два роки з того дня, коли під час бою на Харківщині його життя обірвав російський окупант.

Наш захисник служив командиром бойової машини-командиром відділення механізованого взводу.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Олега. Нехай Господь допомагає зцілювати їхні душевні рани від цієї непоправної втрати.

Прощання із воїном відбудеться у Сквері Героїв завтра, 17 травня, о 15 годині.

Після спільної молитви траурний кортеж поїде до Тернополя, де в Домі Печалі о 19 годині відбудеться парастас, а наступного дня

– у неділю, 18 травня, об 11 годині – чин похорону.