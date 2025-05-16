Вважався безвісти зниклим, – ДНК-експертиза підтвердила смерть Андрія Яцули з Тернопільщини

Стало відомо про загибель військовослужбовця, мешканця села Вимислівка Яцула Андрія Богдановича (12.02.1979 р.н.) Повідомляє Козівський селищний голова Сергій Добалюк.

19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині обірвалося життя захисника.

Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти.

І лише нещодавно, завдяки ДНК-експертизі, вдалося встановити його особу.

Щиро співчуваємо родині.

🕯️Вічна пам’ять Герою!