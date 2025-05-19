На Тернопільщині за три дні — п’ять аварій і сім постраждалих
Поліція Тернопільщини закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними за кермом. Дотримання правил дорожнього руху та відповідальне ставлення до безпеки допоможуть уникнути трагедій на дорогах.
Упродовж 16-18 травня на дорогах Тернополя та області слідчі поліції зареєстрували 5 автопригод. Семеро людей отримали травми.
16 травня близько 11:40 на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Байківці трапилася аварія з потерпілими.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що тернополянка, керуючи Daewoo Lacetti, не впоралася з керуванням та врізалася в тротуарну огорожу. У результаті удару кермувальницю з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Того ж дня у Кременці на вулиці Захисників України водійка автомобіля Peugeot Expert не впоралася з керуванням та збила двох неповнолітніх. 14-річних дівчат бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні.
Чергову автопригоду з потерпілими зареєстрували працівники Кременецького райуправління поліції о 23:00 в селі Горинка.
Як з’ясувалося, 19-річний водій мотоцикла VIPER, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі та допустив зіткнення із мінівеном марки Toyota Avensis Verso. У результаті удару мотоцикліста та його неповнолітнього пасажира із забоями та переломами госпіталізували.
17 травня про автопригоду, в якій постраждав 13-річний тернополянин, надійшло повідомлення о 16:55. Аварія трапилася на вулиці Текстильна. Водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив хлопчика. Дитині надали меддопомогу без госпіталізації.
Чергову автопригоду з потерпілими зареєстрували працівники Тернопільського райуправління поліції в обласному центрі на вулиці Гребінки. Близько 19:00 водійка автомобіля Nissan Leaf допустила наїзд на знайому, яка стояла попереду автомобіля. Після ДТП автівка врізалася ще й в бетонний паркан.
У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини кожної автопригоди.