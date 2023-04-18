Проєкт протоколу Надалу надсилали: НАЗК прокоментувало справу про преміювання мера Тернополя

Суспільне отримало відповідь від НАЗК на свій письмовий інформаційний запит щодо преміювання та матеріальної допомоги міського голови Тернополя Сергія Надала.

Кореспонденти цікавилися, які докази має НАЗК щодо преміювання Сергія Надала та чи надсилало агенство йому відповідний протокол.

Фрагмент інформаційного запиту. Суспільне Тернопіль

У відповіді НАЗК йдеться, що Сергій Надал керуючись, зокрема, наданими йому службовими повноваженнями, встановив собі розміри премій у відсотках за результатами роботи за поточні місяці (у розмірах від 90% до 250% за окремі місяці), а також видав розпорядження, якими надав собі допомогу в максимальних граничнодопустимих розмірах.

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Відповідь НАЗК на інформаційний запит Суспільного. Суспільне Тернопіль

Національне агентство листом від 17.03.2023 № 33-02/5740-23 надіслало Сергію Надалу (за місцем роботи із позначкою “особисто” та на адресу, зазначену ним у щорічній декларації як таку, на яку НАЗК може направляти кореспонденцію) по два примірники проєкту протоколу про адміністративні правопорушення.

Фрагмент відповіді НАЗК щодо преміювання Сергія Надала. Суспільне Тернопіль

“При цьому підписані примірники проєкту протоколу разом з поясненнями Сергію Надалу пропонувалося надіслати до Національного агентства рекомендованим поштовим відправленням або прибути до агентства в зручний час, щоб особисто надати пояснення. За вчинення адміністративних правопорушень НАЗК склало на Тернопільського міського голову протокол. Один примірник направили до Тернопільського міськрайонного суду. Другий надіслали Сергію Надалу на адресу, зазначену ним у щорічній декларації”, – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Сергій Надал заперечивінформацію агенства про преміювання розміром 250% від суми окладу