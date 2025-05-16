Податкова Тернопільщини жорстко контролює ринок алкоголю, тютюну та пального: понад 2 млн грн штрафів

Фахівці Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області продовжують активну роботу з контролю за обігом підакцизних товарів – алкоголю, тютюну та пального. Протягом січня-квітня цього року проведено 133 перевірки суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, оптовою й роздрібною торгівлею підакцизною продукцією.

За результатами інспекцій податківці виявили 130 порушень чинного законодавства, зокрема:

– 37 випадків продажу алкоголю за цінами, нижчими за встановлені мінімальні;

– 20 порушень у сфері розрахункових операцій, зокрема невидача чеків та відсутність обліку товарних запасів;

– 15 фактів реалізації алкоголю без марок акцизного податку;

– 7 випадків торгівлі алкогольними напоями без ліцензії;

– 5 фактів реалізації тютюнових виробів без ліцензії;

– інші порушення, що також суперечать вимогам законодавства.

У результаті перевірок підприємствам донараховано понад 2,2 мільйона гривень штрафних санкцій.

Виявлені факти свідчать про системні спроби уникнути контролю, але такі дії не залишаються безкарними. Окрім фінансових санкцій, бізнес може втратити ліцензії та наражається на кримінальну відповідальність у випадках значних зловживань.