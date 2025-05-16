У Тернополі затримали 22-річного домашнього тирана

У Тернополі відкрито кримінальне провадження щодо 22-річного чоловіка, який систематично знущався зі своєї матері. Протягом року він вчиняв домашнє насильство психологічного характеру: ображав жінку, принижував її та погрожував фізичною розправою.

Як повідомляють у Тернопільському районному управлінні поліції, мобільна група з реагування на факти домашнього насильства неодноразово виїжджала за викликами. Поліцейські неодноразово складали на молодика адміністративні протоколи та виносили термінові заборонні приписи, однак це не зупинило кривдника. Попри судові стягнення, агресивна поведінка з його боку продовжувалась.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України — систематичне вчинення домашнього насильства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, пробаційного нагляду, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Як зазначає начальниця сектору з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Галина Гуменюк, мобільна група щоденно реагує на подібні виклики, проводить профілактичну роботу з кривдниками та надає допомогу постраждалим.

Правоохоронці закликають не мовчати про насильство! Якщо ви стали жертвою або свідком подібної ситуації — телефонуйте 102 або звертайтеся на Урядову гарячу лінію 15-47. Байдужість у таких випадках може коштувати життя.