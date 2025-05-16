33 об’єкти під загрозою: що не так із водопостачанням у громадах Тернопільщини
У громадах Тернопільщини виявили серйозні порушення на об’єктах водопостачання
На виконання протоколу №7 Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 грудня 2024 року фахівці Тернопільського районного управління Держпродспоживслужби спільно з представниками органів влади провели комісійні обстеження об’єктів централізованого водопостачання у ряді територіальних громад області.
Перевірки охопили 33 об’єкти в межах Підгаєцької, Бережанської, Збаразької, Підволочиської та Золотниківської громад. Мета – покращення якості питної води, яка подається населенню.
Порушення, виявлені під час обстежень:
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відсутність нормативно-технічної документації та технологічних регламентів;
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незадовільний санітарний стан об’єктів;
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відсутність профілактичної промивки, дезінфекції та поточних ремонтів;
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брак дезінфікуючих засобів.
За результатами перевірок керівникам підприємств водопостачання надано обов’язкові до виконання пропозиції щодо усунення порушень. Також проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу та направлено офіційні листи головам відповідних територіальних громад.
Контроль за якістю питної води триває: робота комісій з обстеження об’єктів водопостачання продовжується з метою приведення їх до вимог чинного законодавства та забезпечення мешканців якісною та безпечною водою.