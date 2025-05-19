Від кабінету до окопу: як зубний технік Валентин став бойовим медиком і рятує життя на передовій

Валентин із позивним «Чудак» служить старшим бойовим медиком батареї 1-го самохідного артилерійського дивізіону 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Ще донедавна він працював зубним техніком у Рівному, мав мирну професію та звичне життя. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Без жодних вагань він вирішив іти до війська.

Відмова — не варіант

Валентин пройшов через численні бюрократичні бар’єри та закриті двері, щоб потрапити до лав ЗСУ. Не маючи військового досвіду, він зголосився служити у піхоті. Так почався його шлях — з нуля, на передовій, у ролі бойового медика.

Війна без права на емоції

На фронті Валентин рятує життя. Інколи — буквально витягує побратимів з-під обстрілів. Він пройшов через поранення, контузії, атаки дронів, найгарячіші напрямки. Але, каже, найважче — це не страх чи біль. Найважче — відповідальність за життя побратимів, які стали для нього більше, ніж товариші. Вони — родина.

Кожна дія — шанс на життя

У роботі медика на фронті немає місця емоціям. Тут кожна дія — це шанс. Валентин не вважає себе героєм, а просто виконує свій обов’язок. Він зізнається: війна для нього — не про зброю. Вона про людей.

Сила в любові

У Валентина є донька. І є внутрішня сила, яка не дозволяє зупинитися. Він тримається заради неї. За кожним його порятованим життям — стоїть тиха підтримка з тилу і любов, яка дає сили триматися, навіть коли важко.

За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП