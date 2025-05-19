З полону – додому: до Тернопільщини повернувся Дмитро Дерлиця

18 квітня до рідного села Баворів Великогаївської громади на Тернопільщині повернувся захисник Дмитро Дерлиця, який понад два роки перебував у російському полоні. Про його звільнення повідомив селищний голова Олег Кохман, назвавши цю подію «історичним днем радості та дива».

«Ми сьогодні дякуємо Богу за вислухані молитви й щиро радіємо з матір’ю Марією, синочком Богданчиком та всіма, хто чекав на повернення Дмитра. Дякуємо йому за мужність, силу та витривалість. Слава Герою!» – зазначив очільник громади.

Дмитра звільнили під час масштабного обміну, коли з полону повернулися 246 українських військових. Він провів у неволі два роки і три місяці. До останнього його доля залишалася невідомою: востаннє Дмитро виходив на зв’язок із рідними в січні 2023 року, перебуваючи на службі в Донецькій області. Згодом родина побачила в інтернеті відео, з якого дізналася, що Дмитро потрапив у полон.

З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро Дерлиця став на захист України. Його повернення стало символом незламності, віри та довгоочікуваної перемоги добра над злом.