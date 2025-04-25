33 мільйони хороших новин: Тернопільщина каже «прощавай» податковим боргам

Упродовж першого кварталу цього року 362 підприємства Тернопільської області частково або повністю погасили свої податкові борги, загальна сума яких склала 37,6 мільйона гривень. Із цієї кількості 259 суб’єктів господарювання повністю розрахувалися з бюджетом, сплативши 34,1 мільйона гривень.

У результаті таких надходжень Зведений бюджет поповнився на 33,1 мільйона гривень. Для порівняння, у той самий період минулого року ця сума становила лише 20,4 мільйона гривень.

З метою стягнення боргів, податкова служба подала до суду 167 позовів на загальну суму 18,6 мільйона гривень. З них:

159 справ на 12,1 млн грн стосуються погашення заборгованості за рахунок майна фізичних осіб-боржників через виконавчу службу;

7 справ на 5,4 млн грн стосуються стягнення коштів з рахунків боржників;

1 справа на 1,1 млн грн – реалізації описаного майна.

Окрім цього, упродовж трьох місяців держава отримала 80,6 тисяч гривень від реалізації безхазяйного майна. Із них 55,4 тис. грн надійшли до державного бюджету, а 25,2 тис. грн – до місцевих.

Податкова служба й надалі вживає заходів для зменшення податкового боргу та наповнення бюджету. Водночас підприємцям нагадують про важливість своєчасної та повної сплати податкових зобов’язань, щоб уникнути накопичення боргів у майбутньому.