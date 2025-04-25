Жахлива аварія на Тернопільщині: водій загинув у сплющеній легківці

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 25 квітня близько 13:00 на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, між селом Яблунів та містом Копичинці. Не розминулися вантажний автомобіль і легковик.

За попередніми даними, зіткнулися сідловий тягач DAF та легковий автомобіль Daewoo Lanos. Унаслідок сильного удару водій легковика, 42-річний мешканець Тернопільського району, загинув на місці події.

На місці аварії працювали працівники Чортківського районного управління поліції та слідчі, які займаються розслідуванням злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини зіткнення. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.