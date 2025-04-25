Шокуючий випадок у Тернополі: таксист намагався зґвалтувати дівчинку

У Тернополі таксиста засуджено до 5 років ув’язнення за домагання до неповнолітньої пасажирки

У Тернополі 35-річного водія таксі засуджено до п’яти років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Вирок ухвалив Тернопільський міськрайонний суд за публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури.

Інцидент стався у серпні 2023 року. Водій, який працював через додаток «Uklon», отримав виклик пізно ввечері — близько 23:30. Неповнолітня дівчина поверталась додому з гостин у друзів.

Після того як таксист довіз її за вказаною адресою, він замкнув двері авто у дворі неподалік будинку пасажирки. Потім почав цілувати дівчину та торкатися її тіла. Злякавшись, підліток завмерла від шоку і не могла діяти.

У критичний момент на телефон дівчини зателефонувала мати, яка занепокоїлась, що донька не повернулася додому. Цей дзвінок зупинив нападника. Після розмови з мамою та сестрою, постраждала повідомила їм про інцидент. Родичі одразу звернулися до поліції, і вже за кілька годин таксиста затримали.

У суді водій частково визнав свою вину. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, утримує неповнолітню дитину, та виніс вирок — 5 років позбавлення волі.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили.