ТНПУ: 85 років з головним дієсловом — навчати

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) відзначає своє 85-річчя — це не лише святкова дата, а й важлива віха в історії української освіти. Заснований у 1940 році як Кременецький учительський інститут, університет пройшов шлях від регіонального освітнього закладу до одного з провідних педагогічних вишів України. ​

📚 Історія та розвиток

У 1997 році ТНПУ отримав статус університету, а в 2004 році — національного закладу освіти. Сьогодні університет пропонує широкий спектр освітніх програм у галузях педагогіки, гуманітарних та природничих наук. Серед факультетів — історичний, філологічний, фізико-математичний, хіміко-біологічний, інженерно-педагогічний, іноземних мов, фізичного виховання та інші. ​

👩‍🏫 Освітня місія

Протягом десятиліть ТНПУ готує висококваліфікованих педагогів, які працюють у школах, коледжах та університетах по всій Україні. Університет став осередком наукової думки, де формуються нові підходи до навчання та виховання молоді.​

🌍 Міжнародна співпраця

ТНПУ активно розвиває міжнародні зв’язки, співпрацюючи з університетами Польщі, Німеччини, Австрії, США та інших країн. Це відкриває студентам та викладачам нові можливості для академічного обміну та спільних досліджень. ​

🎓 Випускники та досягнення

Серед випускників університету — відомі науковці, політики, спортсмени та діячі культури. Зокрема, Олена Підгрушна, чемпіонка Європи з біатлону, та Анатолій Кудренко, народний депутат України. ​

🎉 Ювілейні заходи

З нагоди 85-річчя університет планує низку святкових заходів, зокрема наукові конференції, виставки, зустрічі з випускниками та урочисті академічні збори. Це чудова нагода для всієї академічної спільноти згадати минуле, оцінити досягнення та окреслити плани на майбутнє.​

З 85-річчям, ТНПУ! Нехай ваша місія — навчати, виховувати та надихати — продовжує приносити плоди для всієї України.​