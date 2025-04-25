У Тернополі затримали «серійника»

Оперативники поліції встановили причетність жителя Тернополя до серії крадіжок з автомобілів.

Фігурант викрадав цінні речі з незачинених автомобілів. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.



Наприкінці березня до співробітників Тернопільського райуправління поліції почали надходити повідомлення про крадіжки з автомобілів. З машин зникали документи, ноутбуки, банківські картки, сумки, техніка та інших цінні речі. Суми збитків були різні — від 5 до 40 тисяч гривень. Як правило, майно викрадали з незачинених автівок, у той момент, коли власники ненадовго відлучалися у справах.



У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочинів причетний раніше неодноразово судимий 45-річний житель обласного центру.



Частину крадених речей фігурант встиг продати, інші речові докази у нього вилучили.



Поліцейські довели причетність тернополянина до п’яти крадіжок з автомобілів.



За всіма фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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