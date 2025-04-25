Хвилина мовчання на честь Дмитра ШИЛЮКА

Дмитро ШИЛЮК був учителем біології та фізкультури, який змінив шкільний клас на поле бою. 32-річний десантник загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині, біля Климентового.

Народжений у селі Комарин, він здобув педагогічну освіту і п’ять років навчав дітей у рідному Старому Таражі. Згодом переїхав до Тернополя, де працював на підприємстві “АРС-кераміка”.

Лише два місяці Дмитро був у лавах ЗСУ — мобілізований наприкінці травня, він став старшим стрільцем десантно-штурмової роти.

“Вродливий, мужній, добрий, завжди готовий прийти на допомогу”, — згадує дружина Іванна про чоловіка, який мав дев’ять похресників і був люблячим татом для маленького Данилка.

За мужність і самовідданість нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, а також посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились дружина, син, батьки, брат і сестра.