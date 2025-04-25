Унікальні «Кобзарі» у Борщівському музеї: понад 200 видань з різних епох і країн

Борщівський обласний краєзнавчий музей володіє вражаючою колекцією «Кобзарів» — понад 200 видань, випущених у різні роки та в різних країнах. Серед найбільших скарбів — факсиміле першого «Кобзаря» 1840 року та прижиттєве видання 1860 року, що стало справжньою окрасою експозиції.

Саме ці унікальні книги стали центральною темою музейного уроку для учнів Борщівської ЗОШ №1. Захід було присвячено 185-річчю першого видання та 165-річчю «Кобзаря» 1860 року. Про історію створення збірок та інші рідкісні експонати розповіла завідувачка музейного відділу Олена Дудар.

📖 Перший «Кобзар» Тараса Шевченка побачив світ у квітні 1840 року в Петербурзі завдяки підтримці письменника Євгена Гребінки. Видання надрукували в типографії Фішера за кошти полтавського мецената Петра Мартоса. До збірки увійшло вісім поезій, серед яких — «Катерина», «Тополя», «Іван Підкова» та «Думи мої, думи…». Саме після виходу цієї книги Тараса Шевченка почали називати Кобзарем.

🔹 Тираж становив 1000 примірників. Книжка мала зручний формат, якісний папір, а форзац прикрашав офорт художника Василя Штернберга — «Кобзар із поводирем». Видання швидко розкупили, принісши Мартосу прибуток близько 400 карбованців сріблом. Проте вже через кілька років, після арешту Шевченка в 1847-му, книгу заборонили, а примірники вилучили з бібліотек, що зробило її бібліографічною рідкістю. Сьогодні у світі збереглося лише кілька оригіналів цього видання.

📘 Через два десятиліття, у 1860 році, з’явився новий «Кобзар» — за сприяння українського мецената Платона Семеренка. Надрукувала його друкарня Пантелеймона Куліша. До оновленої збірки увійшло вже 17 творів, а загальний тираж сягнув 6500 примірників.

Колекція Борщівського музею — це не просто зібрання старовинних книг, а жива пам’ять про творчість Шевченка, силу його слова і боротьбу за українську ідентичність.