Зборів – Поморяни: дорога крізь вибоїни й байдужість

Жителі громади знову б’ють на сполох через катастрофічний стан дороги між Зборовом та Поморянами. Вибоїни, глибокі ями, зруйновані узбіччя — цей автошлях давно перетворився на смугу перешкод, щоденну боротьбу з розбитим покриттям.

«Скільки ще терпіти цю несправедливість?» — емоційно запитує у соцмережі місцева мешканка Марія Мельник, наголошуючи: ситуація з кожним днем лише погіршується. Частину дороги до села Лавриківці нещодавно підремонтували, однак латання ям — це тимчасове вирішення. Уже за кілька місяців нові вибоїни знову з’являються на старому місці. Мешканці громади вимагають капітального ремонту.

Обурення викликає і контраст: у той час, як сільська дорога лишається в занедбаному стані, в самому Зборові прокладають новий асфальт на другорядній вулиці, якою, за словами авторки допису, майже не користується транспорт. Усе б нічого, якби не один нюанс — саме на цій вулиці мешкають посадовці міської ради. «Це виглядає як свідома зневага до потреб звичайних людей», — підкреслює Марія.

Зборівський міський голова Роман Степанович Максимів раніше запевняв, що звернення щодо дороги направлене в Управління капітального будівництва обласної військової адміністрації і що кошти мають надійти. Однак, як зазначає громада, від слів до діла минуло вже чимало часу — дорога як була розбитою, так і залишається.

Мешканці звертаються до місцевої влади із конкретною пропозицією:

«Сядьте у свої авто і проїдьтеся цією дорогою. Погляньте на ситуацію не з кабінету, а з реальності. Побачте, як щодня живе громада».

На думку людей, лише реальне занурення у проблеми громади зможе змусити чиновників відчути відповідальність — не лише перед бюджетом, а й перед звичайними людьми, які щодня змушені долати шлях крізь байдужість і ями.