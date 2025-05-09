У Кременці вандали знищили 10 дорожніх знаків: поліція затримала трьох підлітків

У ніч на 9 травня в місті Кременець стався кричущий випадок вандалізму — невідомі особи пошкодили десять дорожніх знаків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська активістка Зоя Карпюк, яка назвала подію “ганебним актом”, що підриває основи громадського порядку.

За її словами, знаки були не просто викручені з місць встановлення, а й фізично пошкоджені до стану непридатності, що свідчить про цілеспрямовані дії. Активістка звернулася до правоохоронців із вимогою якнайшвидше розшукати винних і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомили у Кременецькому районному відділі поліції, інформацію про пошкодження дорожніх знаків було внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до інциденту. Ними виявилися троє 17-річних жителів райцентру.

Двоє з них уже мали адміністративні стягнення за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Пояснити свої дії неповнолітні не змогли.

На правопорушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Дрібне хуліганство».

У поліції наголошують, що подібні випадки вандалізму — не лише порушення закону, а й серйозний удар по безпеці дорожнього руху та коштах громади, адже відновлення пошкоджених знаків лягає на бюджет міста.

Слідство у справі триває.